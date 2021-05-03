Süper Lig'de 39. haftanın son maç gününde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, küme düşme potasındaki Erzurumspor'u ağırlıyor. Maç kadroları belli olurken Sarı Lacivertliler'de son haftalarda merkezde Szalai ile oynayan Serdar Aziz'in kadroda olmaması dikkat çekti.

Hafta içinde herhangi bir sakatlığı olmayan ve kulüpten de kendisiyle ilgili bir açıklama yapılmayan tecrübeli stoperin son antrenmanın ardından ağrıları olduğu için kadroya alınmadığı öğrenildi. Bu sezon 30 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu özellikle ceza alanı etrafında kritik noktalarda yaptığı sert fauller ve kart görmesi sebebiyle eleştiriliyor.

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