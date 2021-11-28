Fenerbahçe 'de Tisserand'ın cezalı olduğu haftada Serdar Aziz'e 'Hazır ol' emri verildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Göztepe maçı öncesi Adı Atletico Madrid ile anılan ve son iki maçtır yedek soyundurduğu Attila Szalai yerine sağ stoperde sağ ayaklı Serdar Aziz'e şans tanıması bekleniyor.

Norveç ile oynanan milli maçta göz kapağına aldığı darbe sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, Kayserispor, Galatasaray ve Olimpiakos maçı kadrosuna girmiş ancak riske edilmemişti.

İzmir yolculuğu bugün

Sarı-Lacivertliler, yarın Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de oynayacağı zorlu karşılaşma için İzmir'e gidecek. Fenerbahçe, bu sabah yapacağı hafif biridman sonrası hazırlıklarını tamamlayıp, akşam saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla bu kente hareket edecek. Fenerbahçe'yi bu karşılaşmada Başkan Ali Koç ve yönetim kurulundaki arkadaşları da yalnız bırakmayacak.







