Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, BB Erzurumspor maçının kadrosunda yer almamıştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maçtan önce "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, riske etmek istemedik" ifadelerini kullanmıştı

Son olarak Alanyaspor maçında oynayan deneyimli oyuncunun, Instagram'da Fenerbahçe dönemi dahil tüm fotoğrafları sildiği gözlendi. Bu durum Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağı yönünde yorumlandı ancak savunma oyuncusunun 538 bini aşkın takipçisi olduğu hesabının yaklaşık 2 haftadır böyle olduğu belirtildi.

Serdar Aziz bu sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı. Serdar Aziz, 2018-19 sezonu devre arasında takıma katılmış ve 63 maçta görev yapmıştı









Serdar Aziz maçı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ile birlikte takip etti



