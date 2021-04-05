Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada fırsatı değerlendirdi ve 2. sıraya yerleşti. 90 dakikanın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Puan farkının kapanabileceğini belirten Baki, "Ben inanıyorum. Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Yeni sayfamızda inancımız sonsuz." dedi ve ekledi:

'Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek'

"Hepimizin yaşı, aklı, hafızası yetiyor, nice puan kayıpları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe önemli bir psikolojik dönemeci döndü, önümüzdeki 1-2 maçı da aldığımızda bu, rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek."





'Bir kez daha hodri meydan diyorum'

"Galatasaray'a kendi belgelerinizle, isterseniz GS TV'de çıkıp tartışalım dedik. Dört gün geçti aradan, şu ana kadar bir cevap yok. Bir kez daha hodri meydan diyorum. Çıkalım, tartışalım."

'Fenerbahçe aleyhine çıkıyor tezimiz bence güçlendi'

"Yönetimize geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine çıkıyor tezimiz bence güçlendi"



