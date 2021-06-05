Tarihinde önemli Brezilyalılar bulunan Fenerbahçe , bu transfer döneminde yine Sambacılar’a yönelecek gibi duruyor. Sezonun bombasını Real Madrid’li Marcelo ile patlatmanın hayalini kuran Sarı Lacivertliler, stoper için de yine bir Brezilyalı’nın, David Luiz’in peşine düştü. Tecrübeli futbolcu, Arsenal ile biten sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Kariyerinin son 10 sezonunun 8’ini İngiltere’de geçiren 34 yaşındaki stoper, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.









‘Mesut’la buluşabilir’

İngiliz basınında çıkan haberlere göre David Luiz’in olası iki adresi var: Fenerbahçe ve Flamengo... Brezilya ekibinin, tecrübeli defans oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçtiği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünü ülkesinde geçirmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin de David Luiz için iyi bir tercih olacağına vurgu yapılan haberde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul’da yeniden bir araya gelebileceği yazıldı.

Szalai’ye rol model

Fenerbahçe için bu transferin iki avantajı var. İlki, savunmayı, dünyaca ünlü ve tecrübeli bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden takviye etmek. Diğeri ise yıllarca Chelsea, Arsenal, PSG gibi kulüplerde ve Brezilya Milli Takımı’nda oynamış bir rol model olarak Luiz’in, 23 yaşındaki Attila Szalai’nin gelişiminde katkı sağlayabilecek olması...





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