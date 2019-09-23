Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında zor da olsa kazandı. Puanını 10’a yükselterek, Galatasaray maçı öncesinde moral buldu. Ancak alınan galibiyete rağmen savunmadaki sorunların devam etmesi, Ersun Yanal’ın canını fazlasıyla sıktı. Sezon başından bu yana Zanka ve Jailson’un hataları ön plana çıkmıştı.

Yanal, Başkent ekibi karşısında yeni transfer Adil Rami’ye ilk kez şans tanıdı. Ancak onun da performansı hayal kırıklığı yarattı. Yaptığı hata, Orgill’in golüyle sonuçlandı. Ersun Yanal, tecrübeli savunmacıya 45 dakika tahammül edebildi.

3 seçenek var

Başarılı teknik adam, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde kimleri oynatacağı konusunda son derece kararsız. Ersun Yanal, Zanka-Jailson ikilisine dönüş yapmanın dışında Luiz Gustavo’yu stopere çekme ya da ilk kez Serdar Aziz’e görev verme seçeneklerine sahip. Adil Rami’nin 11’de oynamasına ise ihtimal verilmiyor. Yanal’ın hafta boyunca en fazla mesai harcayacağı konu, savunma kurgusu olacak