Antalyaspor’dan transfer edilen Milli futbolcu, rekabette Gökhan Gönül’ün arkasında kaldı. Ancak tecrübeli oyuncunun son haftalarda önce formunun dibe vurması ardından yaşadığı sakatlık, Nazım Sangare için fırsat oldu. Nazım, bu şansı çok iyi değerlendirdi. Yıldız futbolcu, Gaziantep maçında asist yaptı, Başakşehir karşısında ise skoru eşitleyen ve takımının geri dönüşünü başlatan gole imza attı. Gökhan iyileştikten sonra da Nazım’ın 11’deki yerini koruması bekleniyor.