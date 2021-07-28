Fenerbahçe 'nin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta, Gençlerbirliği maçında belinden sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Samatta’nın dün yapılan kontrollerinde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. 28 yaşındaki forvetin tedavisi başladı ve salonda özel program ile çalışmalarını sürdürdü. Samatta’nın bu akşamki Zwolle mücadelesinde riske edilmeyeceği öğrenildi. Tanzanyalı oyuncunun, cumartesi günü Fürth ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alması bekleniyor.