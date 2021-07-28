MENÜ

Fenerbahçe'de Samatta'da sorun yok

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Mbwana Samatta'nın yapılan kontroller sonucunda ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Samatta'da sorun yok

Fenerbahçe 'nin Tanzanyalı oyuncusu Mbwana Samatta, Gençlerbirliği maçında belinden sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Samatta’nın dün yapılan kontrollerinde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. 28 yaşındaki forvetin tedavisi başladı ve salonda özel program ile çalışmalarını sürdürdü. Samatta’nın bu akşamki Zwolle mücadelesinde riske edilmeyeceği öğrenildi. Tanzanyalı oyuncunun, cumartesi günü Fürth ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alması bekleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...