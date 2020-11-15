Kanarya'da, Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğe gelmesiyle beraber idari anlamda yeni bir yapılanma kuruldu. Özellikle Emre Belözoğlu’nun yanında göreve gelen Selçuk Şahin, Samandıra'da çok önemli bir yere sahip.

Yerli ve genç oyuncularla yakından ilgilenen tecrübeli isim, onlara destek ve tavsiyeler veriyor. Fenerbahçe'de 12 sene geçiren Şahin teknik ekiple de çok yakın. Volkan Demirel ile 20 yıla yakın dostluğu olan Mehmet Yozgatlı ve Aurelio ile takım arkadaşlığı yapan Şahin, idari menajer Volkan Ballı ile de aynı dönemlerde yer almıştı.