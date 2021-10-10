Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber!
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı.
Fenerbahçe , Süper Lig ’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Saat 11.00’da milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik çalışmaların yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı.