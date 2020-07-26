Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ederek, sezonu galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe’nin genç futbolcuları Emre Nasuh, Muhammed Gümüşkaya ve Emir Miray Köksal, ligde bu sezon ilk kez şans buldu.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 77. dakikada Rodrigues’in yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki bir diğer genç futbolcusu Emre Nasuh ise 76. dakikada Ömer Faruk Beyaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Son olarak 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal da 87. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın yerine forma giydi.

Kaptanlık pazubendi Ömer Faruk’a

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Çaykur Rizespor mücadelesinde kaptanlık pazubendini taktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubendini genç ismin koluna geçirdi.

Ömer Faruk, 76. dakikada yerini Emre Nasuh’a bırakırken, kaptanlık pazubendini Hasan Ali Kaldırım’a verdi.