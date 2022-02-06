Süper Lig 'de bu sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe 'de teknik direktörler değişse de takımda işler bir türlü düzelmiyor. Vitor Pereira'nın ardından kısa süre göreve Zeki Murat Göle geldi ve sezon sonuna kadar da daha sonra İsmail Kartal ile anlaşıldı. Kartal'lı Kanarya, son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldıktan sonra dün teknik direktörlüğünü eski hocası Emre Belözoğlu'nun yaptığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Kanarya, ligde ilk kez aynı sezonda rakibini iki maçta da yenilmiş oldu. Pozisyon bulmakta çok zorlanan zirveye yaklaşma yolunda önemli bir fırsatı kaçıran Sarı-Lacivertliler'de tribünler, Kadıköy'de bir kez daha isyan etti.

Sosa ve Pelkas'ı ıslıkladılar

İlk başta takıma destek veren seyirciler, konuk ekibin golü sonrası tepkilerini bir bütün halinde dile getirmeye başladı. Oyundan çıkan Pelkas ve Sosa'yı ıslıklayan Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir'in golünü atan Berkay'ı ise kenara gelirken alkışladı! Elbette tribünlerin hedefinde Başkan Ali Koç ve yönetim vardı. "Yönetim istifa" tezahüratlarını marşlar eşliğinde söyleyen Sarı-Lacivertli futbolseverler, Emre Belözoğlu'na da, "Emre, Emre..." tezahüratlarıyla tam destek verdi. 37 puanı bulunan Fener'in, ligde son 9 maçta sadece 2 galibiyeti bulunuyor.