Serge Aurier, Fabricio Bustos, Marius Wolf... Yönetim, sağ kanat beki takviyesi yapmak için gündemdeki isimlerle görüşme üstüne görüşme yapıyor. Bonservisi elinde olan Aurier’e başka talipler de olması, transferi zorlaştırıyor.

Bustos için kulübü Independiente ile pazarlıklar devam ediyor. Arjantin ekibi 4 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya indi. Fenerbahçe ise işi 3 milyon Euro’ya bitirmek için çalışıyor.

Dortmund’lu Wolf’u kiralamak için ise maaşının bir bölümünü Alman ekibinin ödemesi adına görüşmeler devam ediyor.