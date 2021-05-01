Alanyaspor maçında Gökhan Gönül’ün kırmızı kart görmesiyle sağ bekte sıkıntı yaşanıyor. Kritik maçta sakatlığı tam geçmemesine karşın sahada olan ve ağrılarla oynayan Gökhan, Nazım Sangare’nin yokluğunda fedakarlık yaptı.

Ancak şanssız bir pozisyonda kırmızı kart gören tecrübeli sağ bek bu bölgeyi de boş bıraktı. Alanyaspor maçında 55 dakika sağ bek oynayan Ozan Tufan, pazartesi günkü BB Erzurum maçında da aynı bölgede görev alacak.

Milliyet'in haberine göre; Orta sahada bu nedenle yine bir değişim yaşanacak. İrfan Can’ın cezası bitse de Ozan Tufan’dan boşalacak yere kimin geçeceği hesaplanacak. İrfan Can merkeze kayarsa kanatta ya yine Mesut Özil ya da Osayi-Samuel oynayacak.