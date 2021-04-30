Zorlu Alanyaspor mücadelesinde Fenerbahçe'de 43. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Gökhan Gönül, önümüzdeki pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Erzurumspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Sakatlığını yeni atlatmasının ardından ilk 11'de sahne alan Gökhan, Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle Alanya karşısında direkt sahaya sürülmüştü. Nazım'ın yaşadığı sıkıntının üzerine bir de Gökhan'ın yokluğu, Erzurum sınavı öncesi sağ bekte krize neden oldu.

Ya İrfan ya Gustavo

Gökhan'ın atılması sonrasında onun yerine geçen Ozan Tufan'ın, büyük ihtimalle Dadaşlar'a karşı yine bu pozisyonda oynaması bekleniyor. Ozan'ın yerini değiştirmesiyle birlikte orta alanda onun boşluğunu dolduracak isimler olarak ise cezası sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile Luiz Gustavo isimleri ön plana çıkıyor.