Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Teknik patron Erol Bulut, tercihini Sadık Çiftpınar'dan yana kullandı. Antrenmanlarda çok istekli ve hazır olması dikkat çeken ve Erol Bulut'tan formayı kapan Sadık Çiftpınar, hocasını mahçup etmedi. Hadergjonaj-Yusuf Erdoğan ikilisin Sadık'ı çok zorlaması beklenirken, tecrübeli oyuncu sol bekte iki rakibine de geçit vermedi.

Adım attırmadı

Fenerbahçe, kritik deplasmandan 3-0 galip ayrılırken ev sahibine çok az pozisyon verdi. Sağ kanadı kullanmak ve Yusuf'un hızından yararlanmak isteyen Kasımpaşa, Sadık'ın etkili performansına takıldı. Ligin en iyi kanat oyuncuları arasında gösterilen Yusuf Erdoğan, maç içerisinde sık sık pozisyon değiştirirken istediği alanları bulamayınca etkisiz kaldı.

Yeni Malatyaspor'da da bek oynadı

Milli Takım'daki hocası Feyyaz Uçar'ın isteğiyle 2015 yılında Malatyaspor'a transfer edilen Sadık, adeta küllerinden doğmuştu. Feyyaz Uçar tarafından sağ bekte oynatılan zaman zaman sol bekte de görev alan Sadık, 2014-2015 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Stopere geçiş

Diğer sezon stoperde forma giymeye başlayan Sadık, takımın en önemli isimlerinden birisi olmayı başarmıştı. Malatyaspor TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalırken Sadık, Süper Lig ekiplerinin gözetimine girmişti.

İrfan Buz'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka birisi olan Sadık, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıktığı sezon zirve yaptı ve devleri peşine takmıştı. Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayı tercih eden Sadık, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin da gündemine giren Sadık, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullanmış ve Fulya'nın değil, Samandıra'nın yolunu tutmuştu.

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