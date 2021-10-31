Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında dün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ’a 2-1 yenilen sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanı Konyaspor karşılaşmasında görev alan futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Serdar Aziz takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, Royal Antwerp müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.