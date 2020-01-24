Fenerbahçe'nin uzun zamandır uğraştığı sol bek bölgesi için bugün transfer gelişmesi yaşandı. Dün açıklanan ve Fenerbahçe'ye transfer için yetmeyen TFF limit konusunun hemen ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira bir açıklama yaptı. AC Milan forması giyen Ricardo Rodriguez hakkında konuşan Schira, "TFF, Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferine onay verdi" ifadelerini kullandı.

Nicolo Schira, "TFF'nin Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferini onayladığını ve 5 milyon avro satın alma opsiyonu karşılığında kiralık olarak transferin tamamlandığını" içeren bir tweet attı.

İşte tweet'in orijinal hali