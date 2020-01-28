Futbolda ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. 31 Ocak’ta sona erecek olan lisans dönemi için tüm kulüpler son çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fenerbahçe ise harcama limitindeki sorunu çözmek için diğer takımlardan daha fazla mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler’in limitine 16 milyon TL daha eklense de bir kez daha Tahkim’e başvuru yapıldı. Tahkim Kurulu’nun bugünkü toplantıda konuyu görüşmesi bekleniyor. Yönetim diğer yandan elden çıkaracağı oyuncular için çalışıyor. Miha Zajc’a Suudi Arabistan’dan gelen teklifler değerlendiriliyor. Adil Rami ise ülkesi Fransa’ya dönebilir. Tüm bu çabaların nedeni, Ricardo Rodriguez’e Çubuklu formayı giydirebilmek. Bu transferde tüm taraflar, her konuda anlaştı.

Gelmek için sabırsız

İsviçreli sol bek sabırsızlıkla İstanbul’a çağırılmayı bekliyor. Yönetim de en kısa sürede bu daveti göndermek için elinden geleni yapıyor. Ali Koç her ne kadar son açıklamalarında olumsuz konuşsa da harcama limiti sorununu aşıp, Falette’e lisans çıkarmaya ve Rodriguez’e imza attırmaya kararlı. Başkan Koç, futbol takımının yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yolunda umudu artan camiayı, yıldız oyuncunun transferiyle iyice şampiyonluk havasına sokmak istiyor.

PSV pes etti! Yeni hedef Van Aanholt...

Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibinden gelen teklifi reddetti. PSV buna rağmen Fenerbahçe’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle İsviçreli’nin geri adım atmasını umuyordu. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler için kararlı bir duruş sergileyince PSV bu transferde pes etti. Kırmızı-Beyazlılar, B planını devreye soktu. PSV, İngiltere’de Crystal Palace forması giyen Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt için girişimlere başladı. PSV, 29 yaşındaki futbolcuya imza attırıp transfer çalışmalarını noktalamayı planlıyor.

Milan, Robinson için bekleyişte

İtalyan ekibi, Rodriguez’in Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Theo Hernandez’in yedeği olacak bir sol bek için arayışlara başladı. Milan, İngiltere Championship takımlarından Wigan forması giyen Antonee Robinson’da karar kıldı. Kırmızı-Siyahlılar, 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle anlaşmaya vardı. Rodriguez’in Fenerbahçe’ye transferi resmiyet kazanır kazanmaz, Robinson, Milano’ya giderek İtalyan ekibiyle 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak.



