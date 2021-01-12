Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut rakibe göre taktik anlayışı ile takımını maçlara hazırlamaya devam ediyor.

Alanyaspor maçında topu rakibe vererek oyun planını bozan Bulut, Erzurumspor maçında da önde basmayıp, rakibi orta sahada baskılayarak sonuca gitti. Rakibe saygı duyma duruşunu hiç değiştirmeyen Erol Bulut, rakip analizleri ile ezbere bir oyun kurgusu yerine “özgün bir sistem futbolunu” tercih ediyor.

Oyuncularının istek ve hırslı görüntüsünden de çok memnun olan Bulut, Erzurumspor maçı sonrası futbolcularını tek tek tebrik etti ve onlarla gurur duyduğunu yineledi.

Soyunma odasındaki takım fotoğrafı ile 'BİZ' olan takım vurgusu yinelenirken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüş devam etti.

Yusuf Dursun