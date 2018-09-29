Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi, Ali Koç’un başkanlık seçimini kazanmasıyla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, kulübün hemen her bünyesinde ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Futbolda da bu değişim fazlasıyla kendini gösterdi. Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı, takımın başına Phillip Cocu getirildi.

Kadroda ise 11 transfer yapıldı, Giuilano, Josef ve Fernandao gönderildi. Yeniden yapılanmanın sancısı, hem sonuçlara hem de Cocu’nun kadro seçimlerine yansıdı. Hollandalı çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 9 resmi mücadelede de farklı 11’le sahaya çıktı. Ancak bu durum değişecek gibi görünüyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, yarınki Rizespor maçında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası, “Kafamdaki 11’i yüzde 90-95 oranında belirledim. İstikrara ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Cocu, derbi 11’ini Rize önünde de oynatmayı planlıyor. Başarılı teknik adamın tek değişikliği Skrtel ile yapması beklense de Slovak savunmacının sakatlığı devam ettiği için kadroyu koruması muntemel.