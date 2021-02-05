Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Diego Perotti'de sıcak gelişme.

PEROTTI İTALYA'YA UÇTU

Roma'dan büyük umutlarla alınan ve Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Diego Perotti, Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan Arjantinli yıldız, tedavi olmak üzere İtalya'ya uçtu.

EROL BULUT 'ARAMIZDAN AYRILABİLİR' DEMİŞTİ

Teknik direktör Erol Bulut daha önce basın toplantısında yaptığı açıklamada "Perotti çok değerli futbolcu. Maalesef sakatlıkları onu bırakmadı. 8 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olacak gibi görünüyor. Aramızdan ayrılabilir" demişti.

4 MAÇTA 3 GOL

Süper Lig'de 4 maçta toplam 192 dakika süre alan Perotti, 3 kez ağları sallamıştı. (Skorer)