Fenerbahçe’ye sakat olarak gelen Diego Perotti, ilk kez sahaya çıkmak için 7. haftadaki Antalyaspor maçına kadar beklemek zorunda kalmıştı. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Perotti, kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirmişti. Ancak buna rağmen tecrübeli oyuncunun fiziken hazır olmadığı görülmüştü. 32 yaşındaki futbolcu son Konya maçında bu kez 45 dakika sahada kaldı.

Erol Bulut memnun

Milli ara, Diego Perotti’nin kondisyon seviyesini 90 dakikaya çıkarmak için büyük bir avantaj oldu. Yıldız kanat oyuncusu, arkadaşlarını yakalamak için takımla yaptığı antrenmanların dışında bol bol bireysel çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Perotti’nin özverili hali, Erol Bulut’u fazlasıyla mutlu etti. Bulut, Milli aradan sonraki süreçte öğrencisinden daha fazla yararlanmayı planlıyor.



