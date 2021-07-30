Fenerbahçe ’de hazırlıklar peş peşe oynanan maçlarla devam ederken öne çıkan bireysel performanslar da dikkat çekmeye devam ediyor. Bunların başında ise rekabetin en yüksek olduğu pozisyonlardan biri olan orta sahada yıldızlaşan Mert Hakan geliyor. Sakat sakat oynadığı sezonun ardından bıçak altına yatıp ağrılarından kurtulan oyuncu hazırlık dönemine adeta damga vuruyor. Başarılı futbolcu, Topuk Yaylası Kampı’nın en iyilerinden biriydi. Mert Hakan bu performansını hazırlık maçlarına da yansıttı. Gençlerbirliği karşısında 2 asistle parlayan yıldız futbolcu, Zwolle karşısında da aldığı süre boyunca sahanın iyilerinden biriydi.

Hücum presin vazgeçilmezi

Başarılı oyuncu, hocası Pereira’nın da gözdesi oldu. Orta sahada sürekli koşan, dinamik oyuncular isteyen Portekizli hoca, Mert’in özellikle hücum presinden ve tehlikeli bölgede kaptığı toplarla hazırladığı ataklardan fazlasıyla memnun. Yeni transfer etkisi yapan 26 yaşındaki futbolcu lige de damga vurmaya aday.