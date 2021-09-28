Son 4 maçını kazanan, bu sezonun da en flaş takımlarından biri haline gelen Hatayspor’u deplasmanda 2-1 yenerek büyük moral depolayan Fenerbahçe ’de şimdiki hedef ise önce Olympiakos, ardından da Kasımpaşa maçlarını kazanıp milli araya her iki kulvarda da zirvede girmek... Te knik direktör Vitor Pereira’nın zorlu Hatay deplasmanının ardından oyuncularıyla yaptığı ilk konuşmada, “Sizinle gurur duyuyorum. Ta raftarımız da aynı şekilde sizinle gurur duyuyor. Biz bu şekilde mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maç yok. Bunu herkes gördü” sözleriyle onlara teşekkür ederken hedefi de gösterdi:

‘Taraftarın önünde...’

“Önümüzde bir milli ara var. Oraya iddialı, güçlü ve zirvede girmek istiyorsak iki kulvarda bizi bekleyen iki önemli maç var. Önce Olympiakos’u sonra da Kasımpaşa’yı yenerek bu hedefimize de ulaşacağız. İki maçı da evimizde oynayacak olmamız, taraftarımızın bize verdiği desteğe güzel oyun ve 3 puanlarla karşılık verebilmek için de fırsat. Siz güveniyorum. Fenerbahçe en iyisini yapacak.”

Yusuf Dursun