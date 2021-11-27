Vitor Pereira için 4’lü savunmaya dönerek kazanılan Galatasaray derbisi, üzerindeki baskının biraz olsun azalmasını sağlamıştı. Ancak Portekizli teknik adam, derbiden sadece 4 gün sonra yine yaptıklarıyla herkesi çıldırtmayı başardı. Fenerbahçe , Olympiakos karşısına 4’lü savunmayla başladı, ilk yarıda önemli fırsatlar yakalandı. Ancak ikinci devrede işler değişti. Galibiyete ihtiyacı olan Sarı-Lacivertliler, hücuma çıkamadı. Pereira, 78’de Szalai ve Ferdi’yi oyuna alarak yeniden 3’lü savunmaya döndü. Fenerbahçe tam anlamıyla durdu. 90. dakikada Tiquinho’nun golüyle Olympiakos fişi çekti. Kanarya, iddialı hale gelmek için kazanması gereken maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. Vitor Pereira, basın toplantısında kendisine taktik değişiklik sonrası yenilen golle ilgili soruya, ‘bıktım bu sorulardan’ tarzı bir hareket yapıp, “Tamam, bütün sorumluluk bende” yanıtını verdi.

En kötü dönemde bile elenmedi

Portekizli’nin basın toplantısında asıl kızdıran sözleri ise, “Olympiakos, Avrupa’da bizden daha tecrübeli bir takım” ifadelerini kullandı. Yunan ekibinin Avrupa Kupaları’ndaki en büyük başarısı 1998-99 sezonunda oynadığı Şampiyonlar Ligi finali. Kırmızı-Beyazlılar, Avrupa Ligi’nde ise son 16 turundan öteye gidemedi. Fenerbahçe ise Devler Ligi’nde 2007-08 sezonunda çeyrek final oynarken, Avrupa Ligi’nde ise 2012-13 sezonunda finalin kapısından döndü! Üstelik Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez Pereira yönetiminde Avrupa Ligi’nde gruptan çıkamadı. Fenerbahçe, ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı 2018-19’da bile Avrupa Ligi’nde ilk 2’de yer almayı başarmıştı.

Herkesin kafası karıştı

Vitor Pereira’nın oyuna yaptığı müdahaleleri kendi oyuncuları bile anlamadı! 78. dakikada Szalai ve Ferdi’nin maça girmesinin ardından diziliş yine 3’lü savunmaya döndü. Ancak futbolcular hangi pozisyonda oynayacakları konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Pereira bunun üzerine Max Meyer ile birlikte sahaya bir kağıt yolladı. Alman oyuncu da takım arkadaşlarına bu kağıdı göstererek neler yapmaları gerektiğini anlattı. Futbolcuların yerleri kağıtta yazan şekilde bir kez daha değişti. Ancak sonuç, 1-0’lık yenilgi, Avrupa Ligi’ne havlu atılması ve hüsran oldu.

Arda Erol



