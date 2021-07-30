Fenerbahçe , yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Hollanda’nın PEC Zwolle takımı ile karşılaştı. Kanarya, 2-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu durum, Vitor Pereira’yı fazlasıyla kızdırdı. Portekizli teknik adam, dünkü idmandan önce takımla bir toplantı yapıp uyarılarda bulundu. Pereira, “Maçtaki ilk 60 dakikalık bölümden memnunum. İyi oynadık, gelişmekte olduğumuzu gösterdik. Ancak son 30 dakikadaki oyun, yapılan hatalar ve yenilen goller kabul edilemez” ifadelerini kullandı.









‘Mazeret olamaz’

53 yaşındaki teknik adam, “Ben buraya zaman harcamak için değil, kazanmak için geldim. Kazanmak için de sahada bireysel davranmaktan kaçınıp, takım halinde hareket etmeliyiz. Bu kadar fazla hata olmaz. Evet, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz ve zamana ihtiyacımız var ama bu durum, yapılan hatalar için mazeret olamaz” diye konuştu.

Yusuf Dursun







