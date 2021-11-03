Fenerbahçe ve Vitor Pereira için sezon çok güzel başladı. Yeni bir sistem, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler gibi gençlerin başarıyla süre alması, güzel sonuçlar... Ancak bu tablo fazla uzun sürmedi. Ekim ayındaki Milli araya lider giren Sarı-Lacivertliler, sonrasında peş peşe Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor yenilgileriyle dağıldı. Vitor Pereira; kötü sonuçlar, ortaya koyulan futbol, verdiği demeçler ve oyuncularla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hedef adam haline geldi. Portekizli teknik adam, yönetim cephesindeki kredisini de tüketti. Yöneticilerin büyük bölümü, pazar günkü Kayserispor maçından sonra girilecek Milli aranın, teknik adam değişikliği için tam zamanı olduğu görüşünde. Başkan Ali Koç’un da gidişattan son derece rahatsız olduğu ve Antwerp deplasmanı ile Kayserispor maçlarına göre yol haritasını belirleme kararı aldığı öne sürüldü. Bu iki karşılaşmada alınacak sonuç kadar, oynanacak futbol da Pereira’nın kaderini çizecek.

Fink ve Farioli!

Portekizli çalıştırıcı bu virajı başarıyla dönerse, önünde önemli bir şans olacak. Milli ara sonrası Galatasaray derbisinde de alınacak iyi bir sonuç, Pereira’ya yeniden fazlasıya kredi kazandıracak. Sarı-Lacivertliler’in her ihtimale karşılık şimdiden teknik adam arayışlarına da başladığı öne sürüldü. Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ve Karagümrük’teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli’nin listede olduğu kaydedildi.