Fenerbahçe'den paylaşılan antrenman raporunda konuyla ilgili, "Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı." denildi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak daha sonra Samandıra'da kampa girdi.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Dön artık Tisserand!

Tisserand birçokları için savruk gözükebilir. Sivas'taki kafa pasında olduğu gibi hata yapabilir ancak onun hataları insani! Her zaman herkesin başına gelebilecek hatalar... Peki ya Serdar Aziz? Mostafa Mohamed'den yediği o çalım? Sağında Nazım Sangare var ama yine sağa gidiyor! Solu boş bırakıyor. Maç içinde hala didişiyor, susmuyor, pas vermesi gereken yerde hala ikili mücadele egosuna giriyor. Hataları masum değil, altyapıya kadar uzanan temel, geometri ve fizik bilgisi hataları! Donk'un yüzüne gelen eli, çenesini tutamayıp Denizli'de gördüğü kırmızı kart, Hatay maçında yediği çalımdan sonra maçın 2-1'e gelmesi... Say say bitmiyor...