Transfer döneminde yıldızların arasında beklentinin düşük kaldığı iki isim olan Pelkas ve Thiam bir açıldı pir açıldı… Fenerbahçe'nin 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığı son 7 lig maçında 19 gol atılırken, 11'ine bu ikili katkı verdi. Sezon başında sarılacivertlilere Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam son 7 lig maçında 4 gol attı, 2 asistle oynadı. 28 yaşındaki forvet, teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezi oldu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Dimitris Pelkas aynı süreçte 2 gol, 3 asistle takımın yeniden ayağa kalkışının sembol isimlerinden biri haline geldi. Yunan oyuncu bununla birlikte attığı şık goller ve paslarla taraftarın sevgilisi oldu. Mesut Özil gibi bir yıldızın transferi sonrası taraftarlar 'Pelkas nerede oynayacak' derdine düştü. (Sabah)