Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, yeni sezonda gözden iyice düştü. Vitor Pereira'yla birlikte düzenli forma şansı bulamayan Dimitris Pelkas, Galatasaray derbisinde de tercih edilmedi. Adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Yunan yıldızın iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında ayrılığına sıcak bakılıyor.

PELKAS İÇİN 8 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Vitor Pereira Galatasaray derbisinde sürpriz bir şekilde Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev vermezken, Portekizli çalıştırıcının 5 değişiklik hakkını kullanmasına rağmen Yunan yıldızı sahaya sürmemesi dikkat çekti. Hatta Vitor Pereira derbide hükmen mağlubiyete gidecek bir hamleyle 6 oyuncu değiştirmeye kalkmış, son anda Max Meyer'i geri çekmişti. Pereira'nın 6 futbolcu değiştirme hamlesine rağmen Pelkas'ın bu isimler arasında yer almaması taraftarları da şaşırttı. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde Dinamo Moskova'nın Dimitris Pelkas için devre arasında Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

BİR İDDİA DA YUNAN BASININDAN

Öte yandan Yunan basını ise Fenerbahçe'nin Moussa Dembele transferini Dimitris Pelkas takasıyla gerçekleştireceğini yazmıştı.

PELKAS'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA: HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Bu arada Dimitris Pelkas'ın menajeri geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak her an her şeyin değişebileceğini belirtmişti.

11 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Dimitris Pelkas'ın skor katkısı bulunmuyor. Sarı-Lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Yunan yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. (Akşam)