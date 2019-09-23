Fenerbahçe'nin büyük uğraşılar sonunda kadrosuna kattığı Alman forvet Max Kruse, ligde Başakşehir hariç her maçta skora katkı verdi. Cumartesi gecesi oynanan maçta Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golde Vedat'a harika bir asist yapan Kruse, bu sezon bunu 4. kez yaptı!

LİGİN ASİST KRALI

Takım arkadaşları da on gol sonrası parmaklarıyla işaret ederek Alman yıldızın hakkını verdi.

ALMAN BASINI: GOLÜ YOK AMA HER ŞEYİ YAPIYOR

Alman basını Kruse için yorum yaptı. Kruse'nin henüz gol atamadığını belirten Alman basını, "Bunun dışında her katkıyı veriyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: Takvim