Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan oyuncular Danilo Barthel ve Marko Guduric'in kadroya katılmalarının mutluluğu yaşanıyor.

7 Ekim Perşembe günü TSİ 21:00'da başlayacak mücadele öncesi Fenerbahçe'den yapılan açıklamada takımda sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmadığı belirtildi.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic de maç öncesi yaptığı açıklamada, "Marko Guduric ve Danilo Barthel olmak üzere bazı oyuncularımız sakatlık sonrası takıma dönüyorlar ve kadroda olacaklar" ifadelerini kullandı.