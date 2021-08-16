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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın dikkat çeken görüntüsü!

Adana Demirspor deplasmanında 76. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Ozan Tufan, İstanbul dönüşünde takım otobüsünden yapılan canlı yayındaki keyifsiz görüntüsüyle dikkat çekti.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın dikkat çeken görüntüsü!

Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe , zorlu Adana Demirspor deplasmanında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı perdeyi galibiyetle açtı.

Son bölümleri nefes kesen mücadelenin bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesini yazdıran sarı lacivertli ekipte büyük sevinç yaşanırken FB TV, her zaman olduğu gibi dönüş yolunda takım otobüsünden canlı yayın yaptı.

Adana Demirspor ağlarına gönderilen golün mimarları olan Mesut Özil ve İrfan Can ikilisiyle renkli anların yaşandığı bir röportajın yapıldığı esnada Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkat çekti. Galibiyet sonrası takım otobüsündeki eğlenceli tavırlarıyla bilinen Ozan Tufan'ın bu kez keyifsiz oluşu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşan Ozan Tufan, o anlarda kulüp televizyonuna alışılmış demeçlerinden veremedi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği öne sürülen Ozan Tufan, Adana Demirspor maçının 76. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Hürriyet


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