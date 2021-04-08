Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan Sarı Lacivertli camiayı korkuttu. Milli futbolcu, ilk yarısı 1-1 biten maçta omzundan sakatlık geçirdi. İlk 45 dakikanın sona ermesiyle kendisini yere bırakan Ozan'ın acılar içerisinde kaldığı gözlendi.

Fenerbahçe sağlık heyeti, yıldız futbolcuya müdahale etmek için sahaya girdi. Yıldız futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Geçen sezon 34 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergileyen Ozan Tufan, benzer bir görüntüyü bu sezon da ortaya koydu. Sarı Lacivertli futbolcu, 38 maçta 6 gol 5 asistlik katkı yaptı.



