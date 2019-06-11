Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Barış Alıcı kararı verildi

Ersun Yanal, Alanyaspor formasıyla Milli Takım’a geri dönen Ozan Tufan ile sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan Barış Alıcı'yı kampta görmek istiyor.

11 Haziran 2019, Salı 06:17
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Barış Alıcı kararı verildi

Sarı-Lacivertliler’de sezonun ikinci yarısını Ozan Tufan, Alanyaspor’da, Barış Alıcı ise Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak geçirmişti. Ozan, buradaki performansıyla yeniden Milli Takım’a geri döndü. Her iki oyuncuya da teklifler gelse de Ersun Yanal, öğrencilerini kampta görmek istiyor.

Yanal, Topuk Yaylası’nda yapılacak hazırlık çalışmalarının ardından kararını verecek. Her iki oyuncunun da Fenerbahçe’de kalma ihtimali yüksek.

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