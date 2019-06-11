Sarı-Lacivertliler’de sezonun ikinci yarısını Ozan Tufan, Alanyaspor’da, Barış Alıcı ise Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak geçirmişti. Ozan, buradaki performansıyla yeniden Milli Takım’a geri döndü. Her iki oyuncuya da teklifler gelse de Ersun Yanal, öğrencilerini kampta görmek istiyor.

Yanal, Topuk Yaylası’nda yapılacak hazırlık çalışmalarının ardından kararını verecek. Her iki oyuncunun da Fenerbahçe’de kalma ihtimali yüksek.

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