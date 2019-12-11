Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla Sivas deplasmanına çıkacak. Ersun Yanal, bu kritik karşılaşmada 3 puanı getirecek oyun planını Vedat Muriç’in üzerine kuracak. Başarılı teknik adam, rakibin orta sahadaki baskısını, 25 yaşındaki forvetin hava topu hakimiyeti ile kırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, hücuma Muriç’e atılan uzun toplarla çıkacak. Kosovalı forvet pozisyona göre ya ileride topu tutup, arkadaşlarının rakip yarı alana yerleşmelerini sağlayacak ya da Rodrigues ve Kruse’ye indirip onlara tehlike yaratma şansı tanıyacak.

Boy farkı avantaj

Sivasspor’un stoperleri 1.84 m.’lik Aaron ve 1.82 m.’lik Caner Osmanpaşa. Ersun Yanal, Vedat Muriç’in 1.94 m.’lik boyuyla iki rakibine rahatlıkla üstünlük kuracağını düşünüyor. Başarılı teknik adam, Kosovalı yıldızın indireceği topları toplamak için özellikle Kruse ve Rodrigues’e de Muriç’e yakın oynamaları talimatı verdi.