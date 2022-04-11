Osayi Samuel, derbideki oyunuyla fark yarattı. İsmail Kartal’ın yine sağ bekte görevlendirdiği yıldız futbolcu, ilk golde Zajc’a çok şık bir asist yaptı. Özellik ilk yarıda sağ koridoru müthiş kullanan Samuel, Galatasaray ’ın en etkili hücum silahı Kerem Aktürkoğlu’na da o kanatta kilit vurdu. Yakalanan bir kontratakta ise gole çok yaklaşan Samuel’in vuruşu, az farkla dışarı çıktı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ligde 7 maçtır fire vermeden 90 dakika süre alıyor.

Altay Bayındır geçit vermedi

Altay Bayındır belki de en rahat derbi maçlarından birini oynadı. Maç boyunca Galatasaray sadece 1 isabetli şut atabilirken, o da ilk yarıda Kerem’in vuruşuydu. Altay, çaprazdan gelişen pozisyonda Kerem Aktürkoğlu’na gol izni vermedi. İkinci yarıda Sarı Kırmızılı oyuncular kaleye gitmekte zorlanırken, Halil’in golü ise el gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi. Altay, ligde iki maçtır kalesinde gol görmüyor.

Görev adamı Miguel Crespo

Fenerbahçe ’nin orta sahadaki dinamosu Crespo, dün akşam Kadıköy’de yine basmadık yer bırakmadı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın özellikle işin savunma tarafından ekstra sorumluluk verdiği Portekizli futbolcu, Galatasaray orta sahasına karşı kurulan üstünlükte büyük pay sahibiydi. Ligin ilk yarısında Aslantepe’de oynanan maçta zafer golünü atan Crespo, Cim Bom’a karşı bu sezon çıktığı 2 maçta da tam not aldı.

Sol bekte Ferdi tercihi

Hafta boyunca Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu, sol bekte kimin oynayacağıydı. Uzun süreli sakatlığının ardından Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisine ilk 11’de başladı. Yıldız futbolcu, maç temposu açısından eksiği olmasına rağmen elinden geleni yaptı ve sergiledi performansla tam not aldı. Ferdi, uzatmalarda ise yerini Szalai’ye bıraktı. Kulübedeki bir başka sol bek Novak ise süre alamadı.







