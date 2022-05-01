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Fenerbahçe'de Osayi Samuel derbide 11'e dönüyor

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve Gaziantep maçında riske edilmeyen Osayi Samuel, Beşiktaş derbisinde ilk 11'e dönüyor.

01 Mayıs 2022, Pazar 09:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel derbide 11'e dönüyor

Deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan, tedavisi sonrası Gaziantep FK maçı öncesi takımla tek çalışmaya çıkan Bright Osayi-Samuel, İsmail Kartal tarafından bu maçta riske edilmemişti. Sağ bekte Nazım Sangare’ye görev veren tecrübeli çalıştırıcı, 24 yaşındaki yıldızını Beşiktaş derbisine sakladı. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcunun, pazar günkü karşılaşmada sağ bekte formasını Nazım’dan geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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