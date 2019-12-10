Sambacı, her geçen hafta performansını yükselterek, Yanal’ın kendisini neden bu kadar fazla istediğini gösterdi. Brezilyalı futbolcu, hem orta sahada hem de stoperde görev yaptı. Konya ve Gençlerbirliği maçlarında ceza sahasından iki harika gole imza atan Luiz Gustavo, istatistiklerde de ön plana çıktı.

Her yere koşuyor

Sambacı, 11 lig maçında 715 başarılı pas ve rakip yarı alanda 110 pas ile bu alanda takımın en iyisi oldu. Yardımlarıyla savunmayı da rahatlatan Gustavo, 123 defansif aksiyon, 36 araya girme ve rakip yarı sahada 39 top kapmayla takımına önemli katkılar sağladı. Tecrübeli futbolcu ayrıca birçok maçta da takımın en çok koşan ismi oldu.