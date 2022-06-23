Süper Lig devi Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. William Carvalho ve Vinicius Souza’nın yüksek maliyetleri nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir isme yöneldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planlamasında yer almayan Jose Ernesto Sosa ile yeni sözleşme imzalanmadı. Arjantinli orta saha sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilere veda etti. Portekizli teknik adamın Luiz Gustavo konusunda da cazip bir transfer teklifi gelmesi durumunda satılmasına onay verdiği ifade edildi.

EN GÜÇLÜ ADAY WILLIAN ARAO

Bu gelişmelerin ardından yönetim transferde artık rotayı 6 numaraya çevirdi. Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.

Eski öğrencisi Willian Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao’ya dönmesini sağladı.

JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Brezilya ekibi Flamengo’da forma giyen yıldız futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un da eski öğrencisi. 29 yaşındaki Arao’nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023’te sona erecek. (Skorer)