2021-2022 sezonu için birçok belirsizliği barındıran Fenerbahçe ’de orta saha bölgesi ise çok farklı bir görünüm sergiliyor. Sarı lacivertlilerin kadrosunda bu bölgede kullanabileceği birçok yerli ve yabancı futbolcu bulunuyor. Bu nedenle sezon planlamasında orta sahaya ciddi dokunuşlar yapılmayacak.

Mesut Özil'den beklenti yüksek!

Devre arasında takıma katılan ve maç eksiği nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen Mesut Özil'den beklenti yüksek. Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş da orta sahanın en önemli oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

Gustavo ve Sosa belirsizliği

Luiz Gustavo ve Jose Sosa da bu mevkide deneyim ve kariyerleriyle ön planda. Yüksek maliyetleri nedeniyle iki tecrübeli futbolcunun durumu şimdilik belirsizliğini koruyor. Gustavo ve Sosa’dan en az birisiyle vedalaşılması halinde ise Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia’nın sarı lacivertlilere transfer olması bekleniyor.