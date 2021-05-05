Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor. Emre Belözoğlu’nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Milan temas kurdu

Orkun Kökçü’yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord’daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan, Orkun’un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menacerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti. Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon Euro olması muhtemel.

‘Alo, ben Emre abin’

Eğer Ozan Tufan İngiltere’ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. Belözoğlu, Avrupa’dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek. “Alo, ben Emre abin” sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran 40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip Fenerbahçe’ye katılması için ikna etmeye çalışacak. Orkun, bu sezon Feyenoord’da 26 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Ömer Necati Albayrak