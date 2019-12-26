Fenerbahçe’de yönetim kadroyu takviye etmek için çalışmalara hız verirken, gündem bir anda iç transfere döndü. Sözleşmesi biten oyuncularla masaya oturmak için kollar sıvandı. Özellikle Ozan Tufan’ın Leicester ve Crystal Palace tarafından takibe alınması, bu konunun öncelikli hale gelmesini sağladı. Sarı- Lacivertliler’de Ozan’ın yanı sıra takımdaki tek sol bek olan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Tolga Ciğerci ve son haftaların formda ismi Mauricio İsla’nın da sözleşmeleri bitiyor.

Kalmaya sıcak bakıyorlar

Teknik ekip, bu oyuncuların tamamının yeni kontratlarla takımda kalmaları yönünde talepte bulundu. Hasan Ali ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti, iş imzaya kaldı. Şimdi diğer isimlerle de masaya oturmak için çalışmalar başladı. Yönetimin hedefi, ismi geçen tüm futbolcuların yeni yıla yeni sözleşmeleriyle girmeleri. Aksi taktirde, 1 Ocak’tan itibaren isteyen takımlar, yeni sezon için Ozan, Hasan Ali, İsla ve Tolga ile sözleşme imzalayabilecek. Tüm oyuncuların önceliğinin Fenerbahçe’de kalmak olması, yönetimin elini güçlendiriyor.

Emre kendi karar verecek

Yine de bu işin uzamadan sonuçlandırılması planlanıyor. Yönetim, kontratı sona erecek olan Adil Rami’ye yeni teklifte bulunmayı düşünmüyor. Altyapıdan yetişen ve sakatlığını yeni atlatan Erten Ersu’nun durumuna sezon sonunda bakılacak. Sözleşmesi bitecek olan en önemli isimlerden Emre Belözoğlu’nun ise futbolu bırakma konusundaki kararına göre hareket edilecek. Sarı-Lacivertliler’de ayrıca Victor Moses’ın kiralık sözleşmesi de sezon sonunda bitecek.

Yusuf Dursun

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