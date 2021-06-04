Fenerbahçe 'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu yollarını ayırdıklarını ve yabancı bir teknik adamla anlaşacaklarını belirtmişti. Sportif direktör sisteminin devam etmesi gerektiğini belirten Ali Koç, yerli bir ismi getireceklerini söylemişti.

Bunun üzerine gündeme birçok isim geldi. Bu isimlerden birisi de Önder Özen'di. Daha önce sarı lacivertli takımda yardımcı antrenörlük görevi yapan Özen, geçen sezon yayıncı kuruluş beINSports'ta yorumculuk yapıyordu.





Önder Özen'in Fenerbahçe'ye sportif direktör olarak geleceği iddia edilse de, sarı lacivertlilerin hen0ü0z böyle bir teklifinin olmadığı öğrenildi.

Ayrıca Önder Özen'in de beIN Sports'tan ayrıldığı ancak farklı bir spor kanalında yorumculuk yapmaya devam edeceği belirtildi.

FANATİK ÖZEL

İlgili Haberler Fenerbahçe'de alternatif Patrick van Aanholt



