Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Barça ve Schalke 04 peşinde!

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor. Avrupa deplerini peşine takan Ömer Faruk için Schalke 04 ve Barcelona devrede.

Forma şansı bulacağına inanmıyor!

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta sadece 147 dakika forma giyen Ömer Faruk Beyaz yakın çevresine "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Menajerler peşinde!

Bir çok menajerin Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa'dan teklif getirdiği bu tekliflerden Schalke 04 ve Barcelona'nın transferde bir adım önde olduğu gelen haberler arasında. Schalke 04 ile görüşmeleri Ömer'in abisi İsmail Beyaz'ın yürüttüğü, Barcelona teklifini ise ünlü menajer Fali Ramadani'nin getirdiği öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın son olarak Ümit Milli Takım kampında da takım arkadaşlarına sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediğini söylediği belirtiliyor.

Fenerbahçe sadece yetiştirme bedeli kazanacak!

Ömer Faruk Beyaz 18 yaşına girdikten sonra sözleşmesini uzatmadan Avrupa'ya transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına 230 bin Euro'luk yetiştirme bedeli girecek. Sarı-Lacivertli kulübün bu süre içerisinde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...

2013 yılından bu yana Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Genç oyuncu ayrıca 36 kez de Ümit Milli olmak üzere diğer yaş gruplarında Milli Takım forması giydi.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL