17 yaşındaki yeteneği Alman Bundesliga ekiplerinden başta Stuttgart olmak üzere Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlar kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulundu. Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Beyaz'ın gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak.

Emre Belözoğlu'nun Ömer Faruk Beyaz üzerindeki etkisi

Altyapıda antrenmanlara çıkan genç oyuncunun teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile de arasının iyi olduğu biliniyor. Belözoğlu, futbolcu olarak son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı. (Ajansspor)











