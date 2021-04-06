Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Eski teknik direktör Erol Bulut döneminde Süper Lig'de sadece 7 dakika süre alabilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.
17 yaşındaki yeteneği Alman Bundesliga ekiplerinden başta Stuttgart olmak üzere Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlar kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulundu. Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Beyaz'ın gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak.
Emre Belözoğlu'nun Ömer Faruk Beyaz üzerindeki etkisi
Altyapıda antrenmanlara çıkan genç oyuncunun teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile de arasının iyi olduğu biliniyor. Belözoğlu, futbolcu olarak son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı. (Ajansspor)