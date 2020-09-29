Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz şoku. Sarı-Lacivertli takımın gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken kadroya dahi alınmaması dikkat çekti.

Ümit Milli de oynamıştı!

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 17 yaşındaki orta saha Andorra ile oynanan Ümit Milli maçta forma giymesina rağmen teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroya dahil edilmiyor. Ömer Faruk'un yeni sözleşmeye sıcak bakmaması nedeniyle böyle bir kararın aldığı iddia ediliyor.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 21 kişilik kadroya alınmadı.

Genç orta sahayla Schalke 04 ve Barcelona'nın yakından ilgilendiği belirtiliyor.