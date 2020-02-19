Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek olan Galatasaray maçı öncesi yönetim harekete geçti. Derbi provasının başladığı önceki gün Ali Koç ve yöneticiler Samandıra’ya çıkarma yaptı. Yönetim, Ankaragücü yenilgisiyle büyük moral bozukluğu yaşayan takıma destek vermek için antrenmanı ziyaret etti. Koç ve yöneticiler, hafta boyunca Samandıra Tesisleri’ne adeta üs kuracak. Maçın oynanacağı pazar gününe kadar idmanları ziyaret edecek olan yöneticiler, takımın yanında olduklarını gösterecek.

‘Mümkün değil’

Kritik mücadele öncesi yönetimden prim çıkışı da geldi. Galatasaray derbisine özel galibiyet primi verilmesi fikri ortaya atıldı. Ancak futbolcular bunu kesin bir dille reddetti. Oyuncular, “Bu maçın öneminin hepimiz farkındayız. Derbiyi kazanmak boynumuzun borcu. Böyle bir karşılaşma için primi kabul etmemiz mümkün değil” çıkışını yaptı.

Yanal’ı rahatlattı

Yönetimin takıma olan bu desteği en çok Ersun Yanal’ı mutlu etti. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçen, üzerinde ciddi bir baskı olan tercübeli çalıştırıcı, biraz olsun nefes aldı. Başarılı teknik adam, yönetimin de desteğiyle moral bulan öğrencilerinin, Galatasaray derbisinde iyi bir futbolla galip gelip zirve yolundaki iddiasını bir kez daha göstereceğine inanıyor.