Fenerbahçe devre arasında transferde sıcak saatler yaşayacak. Sezon sonunda taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Sarı-Lacivertli Yönetimin transfer için kolları şimdiden sıvadığı ve çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanarya, öncelikle 2 yıldızını elden çıkartacak.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı ön libero Jailson ve Sloven yıldız Miha Zajc ile yollar ayrılacak. Devre arasında iki yıldızı isteyen kulüplerle masaya oturulacak.

YANAL RAPORUNU SUNDU

İki oyuncuyu satacak F.Bahçe'nin ise kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirmesi bekleniyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fener, devre arası düğmeye basacak.

COMOLLI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kanarya Ocak ayında 1 forvet, 1 kanat ve bir de sol bek alacak. Sportif Direktör Damien Comolli oyuncuların menajerleriyle temas halinde.

MOSES'A SON ŞANS!

Kayserispor maçında bekleneni veremeyen Moses, Kasımpaşa maçında da 11'de başlayacak. İstenilen performansı sağlayamazsa Fenerbahçe'de sağ kanat Nabil Dirar'a emanet edilecek.

GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, bu sezon 9 maça çıktı. Toplamda 634 dakika görev aldı. Gol ve asist üretemedi.

Miha Zajc, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

Kaynak: Takvim